Mann kommt bei Rosenheim ins Rutschen – Bahnverkehr lahmgelegt
Ein Autofahrer ist in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) an einem Bahnübergang gegen die Schrankenanlage gefahren und hat eine Streckensperrung verursacht. Der 20-Jährige sei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit an die Glätte ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Sperrung dauerte rund 45 Minuten. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein.
