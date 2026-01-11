AZ-Plus
Mann kommt bei Rosenheim ins Rutschen – Bahnverkehr lahmgelegt

Die Schranken des Bahnübergangs sind geöffnet. Doch dann kommt ein Autofahrer ins Rutschen. Kurze Zeit später muss die Bahnstrecke gesperrt werden.
AZ/ dpa |
Die Polizei leitet ein Bußgeldverfahren gegen den Mann ein. (Symbolbild)
Die Polizei leitet ein Bußgeldverfahren gegen den Mann ein. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Autofahrer ist in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) an einem Bahnübergang gegen die Schrankenanlage gefahren und hat eine Streckensperrung verursacht. Der 20-Jährige sei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit an die Glätte ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Sperrung dauerte rund 45 Minuten. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein.

