Mann klaut Grillspieß mit gefrorenen Grillhendl aus Festzelt

In Wilhelm Buschs "Max und Moritz" steigen die beiden Buben auf das Dach und angeln durch den Kamin ein Brathühnchen. Weniger erfolgreich versucht ein junger Mann an etwas zu Essen zu kommen.

Neustadt an der Donau

Ein 19-Jähriger hat bei einem Festzelt versucht, einen Spieß mit gefrorenen Grillhähnchen zu klauen. Den betrunkenen Mann habe wohl zu später Stunde der Hunger überkommen, teilte die Polizei mit. Er stahl demnach den Spieß mit fünf Grillhendl in der Nacht zu Sonntag aus der Kühlung des Festzeltes. Zu diesem Zeitpunkt waren das Pfingstvolksfest und das Festzelt in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) bereits geschlossen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe den mutmaßlichen Dieb erwischt und ihm seine kalte Beute abgenommen. Letztlich musste der 19-Jährige wieder hungrig nach Hause gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.