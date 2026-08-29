AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Dillingen an der Donau: Mann kann teure Taxifahrt nicht zahlen und wirft mit Steinen

Dillingen an der Donau: Mann kann teure Taxifahrt nicht zahlen und wirft mit Steinen

Ein Mann lässt sich über 200 Kilometer von einem Taxifahrer fahren. Am Zielort angekommen kann er nicht zahlen. Die Situation eskaliert.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Polizei ermittelt wegen Betrug und Sachbeschädigung. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen Betrug und Sachbeschädigung. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Bachhagel

Ein Mann hat seine über 200 Kilometer lange Taxifahrt nach Bachhagel (Landkreis Dillingen an der Donau) nicht bezahlen können und dann mit Steinen auf das Taxi geworfen. Der Fahrtpreis lag bei über 500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken hatte sich das Taxi bei einem Taxiunternehmen aus dem Landkreis Heidenheim bestellt.

Mann bot Überweisung an

Am Zielort angekommen soll der 30-jährige Mann dem Taxifahrer stattdessen eine Überweisung angeboten haben. Als der Taxifahrer die Polizei rief, griff der 30-Jährige zu den Steinen. Er verursachte einen Schaden am Taxi im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug und Sachbeschädigung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.