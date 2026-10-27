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Mann in Bayern an Haustür erschossen: Vorläufiges Obduktionsergebnis steht fest

Ein Unbekannter klingelt an einem Haus und erschießt dann einen Mann. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen.
AZ/dpa |
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Angehörige wählten nach Angaben der Polizei nach der Tat den Notruf.
Angehörige wählten nach Angaben der Polizei nach der Tat den Notruf. © Felix Kirberg/dpa

Update  vom 27. Oktober, 12.06 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf einen 43-Jährigen an einer Haustür in Niederbayern laufen die Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter auf Hochtouren. Am Vormittag sollten Anwohner im Umfeld des Tatortes befragt werden, teilte die Polizei mit. Unterdessen liegt ein vorläufiges Obduktionsergebnis zu dem Getöteten vor. Demnach wurde der Mann von mindestens einem Projektil tödlich getroffen. 

Konkrete Hinweise auf den Angreifer und dessen Fluchtfahrzeug gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 43-Jährige am Montagmittag an seiner Haustüre von einem Unbekannten niedergeschossen und erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Mann in Bayern an Haustür erschossen: Täter weiter auf der Flucht

Erstmeldung vom 27. Oktober, 8.08 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf einen 43-Jährigen an einer Haustür in Niederbayern hat die Polizei noch keinen Verdächtigen ermitteln können. Die Kriminalpolizei sei bis in die Nacht am Tatort in Dingolfing gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes liefen auf Hochtouren. 

Ein Unbekannter hatte nach Angaben der Polizei den 43-Jährigen am Montag beim Öffnen der Haustür niedergeschossen und tödlich verletzt. Der Mann war danach in einem schwarzen Wagen geflüchtet. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Flüchtigen, stellte am Nachmittag die Suche aber ein. 

Das Motiv und der Tathergang waren der Polizei zufolge zunächst unklar. Offen war auch, ob sich der Angreifer und das Opfer kannten. Den Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Täter um die Mittagszeit bei dem Ehepaar in Dingolfing an der Haustür geklingelt. Zunächst gab es demnach ein Gespräch an der Tür, dann schoss der Mann mindestens einmal auf den Ehemann.

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