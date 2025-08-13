AZ-Plus

Mann greift Spaziergängerin an - Passant schreitet ein

Eine Frau wird beim Gassigehen von einem Mann belästigt und zu Boden gestoßen. Doch dann geht nicht nur ihr Hund dazwischen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Tatverdächtige versteckte sich, wurde aber von Polizisten gefunden. (Symbolbild)
Der Tatverdächtige versteckte sich, wurde aber von Polizisten gefunden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Memmingerberg

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist eine Frau in Schwaben von einem Mann attackiert und verletzt worden. Ermittelt werde wegen eines Sexualdelikts, teilte die Polizei mit. 

Der 26-jährige Verdächtige habe die Frau am Dienstag in der Nähe von Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) angesprochen und sich ihr in den Weg gestellt. Dann sei er zudringlich geworden und habe die 30-Jährige auf den Boden gestoßen. Dabei sei die Frau nach derzeitigem Stand leicht verletzt worden.

Die Frau habe sich zur Wehr gesetzt und um Hilfe gerufen. Ihr Hund habe den Täter attackiert, sodass dieser schließlich von der 30-Jährigen abgelassen habe und geflüchtet sei. Ein Spaziergänger sei der Frau ebenfalls zu Hilfe gekommen. 

Die Polizei habe den Verdächtigen in einem Versteck in der Nähe aufgespürt und festgenommen. Der Beschuldigte sitze nun in Untersuchungshaft.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.