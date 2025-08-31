Mann greift Passant und Polizei an – Beamter dienstunfähig
Ein Randalierer soll in München einen Passanten angegriffen und bei seiner Festnahme Polizisten verletzt haben. Der 39-Jährige leistete Polizeiangaben zufolge Widerstand, trat gegen die Einsatzkräfte und verletzte dabei vier Beamte, von denen einer dienstunfähig wurde. Zuvor soll der Mann einen 38-Jährigen körperlich angegangen, bedroht, beleidigt und dessen T-Shirt zerrissen haben. Laut Polizei verhielt sich der 39-Jährige auffällig: Er habe fortlaufend zusammenhanglose Dinge gerufen und sich nicht beruhigen lassen.
Einsatzkräfte brachten ihn in eine Klinik. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.
