Mann flieht nach Raubüberfall und stürzt aus Obergeschoss

Ein Betäubungsmittelgeschäft zwischen Jugendlichen endet im Streit. Ein Verdächtiger flüchtet in ein Haus – und landet kurz darauf im Krankenhaus.

Fürth

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall ist ein 21 Jahre alter Verdächtiger auf der Flucht aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Fürth gefallen und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll er zuvor mit einem 17-Jährigen zwei Jugendliche angegriffen und beraubt haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sei der junge Mann mutmaßlich aus einem Fenster im dritten Stock etwa zehn Meter in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Ob er dabei unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, sei noch unklar.

Der 21-Jährige flüchtete den Angaben zufolge am Freitag vor der Polizei in ein offen stehendes Mehrfamilienhaus in Fürth und stürzte kurz darauf aus bisher ungeklärten Gründen in den Innenhof. Der Mann musste reanimiert werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie es hieß. Den 17 Jahre alten Verdächtigen nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge vorläufig fest.

Dem Vorfall soll ein Drogengeschäft vorausgegangen sein, das in einem Streit geendet habe. Bei den Verdächtigen fanden die Polizeikräfte den Angaben zufolge Messer, Pfefferspray, Betäubungsmittel und mehrere hundert Euro Falschgeld.