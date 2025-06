Mann fährt mit Auto über Tankstelle und reißt Zapfsäule ab

Quer über das Gelände einer Tankstelle und in den Verkaufsraum ist ein junger Mann in Mittelfranken mit seinem Auto gefahren. Nun wurde eine Blutentnahme angeordnet.

An der Tankstelle wurde eine Zapfsäule abgerissen. (Symbolbild)

Nürnberg

Ein Mann ist von der Straße abgekommen und mit seinem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Der 22-Jährige solle unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln gestanden haben, sagte ein Polizeisprecher. Es wurde demnach eine Blutentnahme angeordnet.

Der Mann soll quer über das Gelände einer Tankstelle in Nürnberg gefahren und habe dabei eine Zapfsäule abgerissen haben. Dann sei das Fahrzeug im Verkaufsraum zum Stehen gekommen. Die Tankstelle war zum Unfallzeitpunkt laut Polizeisprecher unbesetzt. Der 22-Jährige kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus. Da an der Zapfsäule ein automatischer Verschluss angeschlagen habe, sei kein Benzin ausgetreten.

Die Höhe des entstandenen Schadens war dem Sprecher zufolge zunächst unklar. Die Tankstelle sei für Aufräumarbeiten gesperrt. Zur Ursache und den Hintergründen des Unfalls sowie zum Einfluss und Konzentration von Rauschmittel oder Alkohol bei dem 22-Jährigen ermittelte die Polizei.