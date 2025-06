Mann fährt in Passau in Menschengruppe – 5 Verletzte

In der Passauer Innenstadt ist am Samstagnachmittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Unter den Verletzten sollen sich offenbar die Frau und das Kind des Fahrers befinden.

André Wagner 07. Juni 2025 - 18:58 Uhr

In Passau ist ein Mann mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Menschengruppe gelenkt hat. © Markus Zechbauer (Zema Medien)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist in der Passauer Innenstadt ein 48-jähriger Mann mit einem Mercedes in eine Menschengruppe gefahren. Der Vorfall soll sich in der Grünaustraße auf Höhe der Erhardstraße ereignet haben. Laut dpa war die Anzahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen nicht bekannt. Die Grünaustraße ist aufgrund der Ermittlungen gesperrt. Ehefrau und Tochter des Fahrers sollen verletzt sein Wie die "Passauer Neuesten Nachrichten" schreibt, sollen sich bei dem Vorfall die 38-jährige Ehefrau und die fünfjährige Tochter des Mannes Verletzungen zugezogen haben. Insgesamt werden fünf Personen im Krankenhaus behandelt, drei Menschen sollen schwer verletzt worden sein, heißt es. Der 48-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Vor Ort hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau die Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen. Wie die Polizei der „PNP“ mitteilte, "kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann bewusst das Fahrzeug in die Personengruppe gelenkt hat". Sorgerechtsstreit könnte eine Rolle gespielt haben Hinweise auf eine Amoktat liegen derzeit nicht vor. Laut Polizei könnte ein Sorgerechtsstreit eine Rolle gespielt haben. Die Polizei bittet derweil um Hinweise: Passanten, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.