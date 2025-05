Mann fährt betrunken mit nicht zugelassenem Auto

Ein Autofahrer fällt in Schwaben der Polizei auf, weil er nicht angeschnallt ist. Als die Beamten ihn anhalten, stellen sie fest, dass er nach Alkohol riecht und sein Auto nicht zugelassen ist.

Schwabmünchen

Einen angetrunkenen Fahrer in einem nicht zugelassenen Auto hat die Polizei im Landkreis Augsburg aufgegriffen. Die Beamten hätten den 20-Jährigen am Sonntagabend in Schwabmünchen angehalten, weil er nicht angeschnallt gewesen sei, teilte die Polizei mit. Dabei stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge fest, dass das Auto keine Zulassung hatte und die Nummernschilder zu einem anderen Wagen gehörten.

Außerdem habe der Atem des jungen Mannes nach Alkohol gerochen, hieß es. Weil der 20-Jährige den Angaben der Polizei zufolge einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nun laufen Ermittlungen gegen den Mann, unter anderem wegen Verkehrsverstößen und Urkundenfälschung.