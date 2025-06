Mann beschwert sich über Feier - Luftgewehrschüsse auf Gäste

Nachts feiert eine Gruppe im Innenhof eines Hauses. Einem Nachbar sind die Feiernden zu laut: Er greift zum Hörer und ruft die Polizei. Wenig später kommt erneut ein Notruf - doch von den Gästen.

Hof

Ein Anwohner hat nachts mit einem Luftgewehr auf Partygäste in Hof geschossen und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zuvor hatte sich der 65-Jährige über eine laute Feier im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Hofer Neustadt beschwert. Anstatt das Eintreffen der Polizei abzuwarten, griff der Mann den Angaben zufolge selbst zur Waffe: Mehrere Partygäste meldeten, dass vom Balkon des Nachbarn Schüsse abgegeben worden seien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, umstellte das Gebäude und nahm den Mann fest.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten zahlreiche Waffen sicher - darunter mehrere Schusswaffen, Armbrüste, Messer sowie Munition in mittlerer zweistelliger Anzahl. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,3 Promille. Ein 17-Jähriger wurde leicht an der Schulter verletzt, musste aber nicht weiter ärztlich behandelt werden. Der 65-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.