Mann bedroht Nachbar mit Messern - SEK-Einsatz

Ein Mann klingelt bei seinem Nachbarn - und hält laut Polizei zwei Messer in den Händen. Schließlich rückt eine Spezialeinheit an.

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Nürnberg nahm den Mann Polizeiangaben zufolge in seiner Wohnung fest. (Symbolbild)

Bayreuth

Ein 78-Jähriger hat in Bayreuth seinen Nachbarn mit zwei Messern bedroht. Bei seiner Festnahme sei er zudem mit Messern auf Polizeibeamte losgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der mutmaßlich psychisch kranke Mann wurde wegen versuchten Totschlags in der forensischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.

Der 78-Jährige habe am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus bei einem Nachbarn geklingelt und dabei zwei Messer in den Händen gehalten. Der Nachbar öffnete die Tür und schloss sie sofort wieder, als er die Messer sah. Als die Polizei eintraf, war der 78-Jährige in seine Wohnung im selben Haus zurückgekehrt.

Die Beamten hätten versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Dieser habe jedoch gedroht, jeden umzubringen, der in seine Wohnung komme. SEK-Kräfte nahmen den Mann in der Wohnung fest. Dabei sei der 78-Jährige leicht verletzt worden. Der Nachbar und die angegriffenen Polizeibeamten blieben Polizeiangaben zufolge unversehrt.