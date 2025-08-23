AZ-Plus
  • Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig

Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig

Erst droht ein Mann seiner Ex-Lebensgefährtin per Textnachricht. Dann steht er plötzlich vor ihrem Gartentor.
dpa |
Der Mann soll betrunken zum Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefahren sein. (Symbolbild)
Der Mann soll betrunken zum Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefahren sein. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Arzberg

Ein Mann soll seine Ex-Lebensgefährtin und deren Familie online bedroht und danach ihr Haus in Arzberg (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) aufgesucht haben. Der 37-Jährige habe erfolglos versucht, das Gartentor zum Wohnhaus aufzubrechen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er mit seinem Krückstock auf ein Auto eingeschlagen und die Windschutzscheibe zertrümmert. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er soll betrunken gewesen sein.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

