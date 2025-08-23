Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig
Ein Mann soll seine Ex-Lebensgefährtin und deren Familie online bedroht und danach ihr Haus in Arzberg (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) aufgesucht haben. Der 37-Jährige habe erfolglos versucht, das Gartentor zum Wohnhaus aufzubrechen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er mit seinem Krückstock auf ein Auto eingeschlagen und die Windschutzscheibe zertrümmert. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er soll betrunken gewesen sein.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
