Mann bedroht Bewohner mit Messer - Polizeieinsatz

Eine Spezialeinheit der Polizei wird nach Bayreuth gerufen. Was ist passiert?

Bayreuth

Ein Mann mit einem Messer hat in Bayreuth einen Polizeieinsatz mit Spezialkräften ausgelöst. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Der Mann hatte am Vormittag in einer Unterkunft für Wohnungslose andere Bewohner mit einem Messer bedroht, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der Sicherheitsdienst den Notruf gewählt.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 50-Jährige bereits in sein Zimmer zurückgezogen, wie es hieß. Daraufhin seien vorsorglich die angrenzenden Zimmer und die Straße im Bereich der Unterkunft abgesperrt worden. Eine Spezialeinheit nahm den Mann widerstandslos in seinem Zimmer fest. Er sei aufgrund seines psychischen Zustands in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert worden.