Mann bedroht Autofahrerin mit Axt

Eine Autofahrerin bemerkt abends einen auf der Straße liegenden Mann. Sie bremst, dann steht der Mann auf - und greift zur Axt.
dpa
Weil der Mann sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik. (Symbolbild)
Weil der Mann sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Deggendorf

Ein Mann hat eine Autofahrerin auf einer Straße bei Deggendorf mit einer Axt bedroht. Die Frau musste Polizeiangaben zufolge bremsen, weil der Mann auf der Fahrbahn lag. Dann sei der 61-Jährige aufgestanden, habe die neben ihm liegende Axt genommen und sei mit erhobener Axt auf das Auto der 67-Jährigen zugelaufen.

Die Frau fuhr mit ihrem Wagen laut Polizei zunächst rückwärts davon und rief die Polizei. Der Mann lief den Angaben nach in den angrenzenden Wald, wo Polizeibeamte ihn schließlich fanden. Laut Polizei war er bei dem Vorfall am Samstagabend betrunken. Weil er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

