Mann bedroht 17-Jährige im ICE Richtung München mit Messer

Die Jugendliche wehrt sich gegen einen mutmaßlichen Räuber und alarmiert den Zugbegleiter. Was laut Polizei in einem ICE zwischen Wien und München passierte.

Ein Mann soll versucht haben, eine 17-Jährige im Zug auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Tatverdächtige die Jugendliche mit einem Messer und forderte Geld. Die 17-Jährige wehrte sich demnach mit Fußtritten, woraufhin der Mann aus dem Zug flüchtete. Den Angaben zufolge saß sie in einem ICE von Wien nach München. In Regensburg soll der 44-Jährige das Abteil gewechselt haben, bevor es zu dem Angriff kam.

44-Jähriger festgenommen

Die 17-Jährige informierte laut Polizei umgehend den Zugbegleiter, der den Notruf wählte. Anhand der Personenbeschreibung nahmen Beamte den 44-Jährigen am Bahnhof fest. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.