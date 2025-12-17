AZ-Plus

Mann aus Schwaben verliert 260.000 Euro durch Anlagebetrug

Nach vermeintlich lukrativen Online-Investitionen ist ein Mann aus Schwaben 260.000 Euro los. Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern und ruft zur Skepsis auf.
AZ/dpa
Nach einem Online-Betrugsfall in Schwaben mahnt die Polizei zur Skepsis. (Symbolbild)
Nach einem Online-Betrugsfall in Schwaben mahnt die Polizei zur Skepsis. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa
Donauwörth

Unbekannte Täter haben einen Mann aus Schwaben um rund 260.000 Euro gebracht. Sie überredeten den 72-Jährigen Polizeiangaben zufolge über Monate, Geld auf einer angeblichen Tradingplattform zu investieren. Der Mann habe die Täter online kennengelernt.

Als er sein Geld zurückforderte, rieten sie ihm demnach, weiter Geld zu überweisen. Zwischenzeitlich hätten sie ihm 100 Euro für seine vermeintliche Investition ausgezahlt. Der Mann habe den Betrug schließlich bemerkt und Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt den Angaben nach wegen Anlagebetrugs und mahnt zum Misstrauen bei vermeintlich gewinnstarken Online-Anlagen.

