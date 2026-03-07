AZ-Plus

Mann aus Bayern verunglückt tödlich auf Skitour in Tirol

Ein Ausflug in die Tiroler Berge endet tragisch: Ein 43-jähriger Skitourengänger stürzt am Thaneller ab. Wie es zu dem Unglück kam.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein Freizeitsportler ist über steiles Gelände in die Tiefe gestürzt und dabei gestorben. (Symbolbild)
Ein Freizeitsportler ist über steiles Gelände in die Tiefe gestürzt und dabei gestorben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einer Skitour in Tirol ist ein Deutscher Tourist tödlich verunglückt. Der 43-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau (Bayern) war am Morgen mit einem 51-jährigen Begleiter auf den 2.341 Meter hohen Berg Thaneller im Bezirk Reutte gestiegen, wie die Polizei berichtete. Die beiden hätten über die Nordrinne talwärts fahren wollen. Der Jüngere sei kurz vor Mittag auf knapp 2.000 Metern Höhe gestürzt, rund 370 Meter abwärts gefallen und dabei zu Tode gekommen. Eine Hubschrauberbesatzung der Polizei barg die Leiche. Der Freund sei unverletzt geblieben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.