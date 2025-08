Mann auf Gabelstapler wird eingeklemmt und stirbt

Ein Mann steigt in die Schaufel eines Gabelstaplers, um eine Halle von innen zu isolieren. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

Der 57-Jährige starb laut Polizei noch am Unfallort. (Symbolbild)

Ziemetshausen

Ein Arbeiter ist in Schwaben in der Schaufel eines Gabelstaplers eingeklemmt worden und gestorben. Der 57-Jährige sei in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) mit der Innenisolierung einer Halle beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person habe den Gabelstapler gesteuert.

Bei einer dieser Bewegungen sei der Mann in vier Metern Höhe zwischen dem Korb und einer Balkenkonstruktion eingeklemmt worden. Der Mann erlitt demnach schwere Quetschungen am Oberkörper und starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Klärung des Unfallhergangs.