Mann in Bayern an Haustür erschossen: Viele Fragen offen

Ein Unbekannter klingelt an einem Haus und erschießt dann einen Mann. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 43-Jährigen an einer Haustür in Niederbayern hat die Polizei noch keinen Verdächtigen ermitteln können. Die Kriminalpolizei sei bis in die Nacht am Tatort in Dingolfing gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes liefen auf Hochtouren.

Ein Unbekannter hatte nach Angaben der Polizei den 43-Jährigen am Montag beim Öffnen der Haustür niedergeschossen und tödlich verletzt. Der Mann war danach in einem schwarzen Wagen geflüchtet. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Flüchtigen, stellte am Nachmittag die Suche aber ein.

Das Motiv und der Tathergang waren der Polizei zufolge zunächst unklar. Offen war auch, ob sich der Angreifer und das Opfer kannten. Den Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Täter um die Mittagszeit bei dem Ehepaar in Dingolfing an der Haustür geklingelt. Zunächst gab es demnach ein Gespräch an der Tür, dann schoss der Mann mindestens einmal auf den Ehemann.