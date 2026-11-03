Tötungsdelikt in Dingolfing: KI-Foto erschwert Polizeiarbeit

Ein falsches Täterfoto im Internet erschwert der Polizei im Fall des Tötungsdeliktes in Dingolfing die Arbeit.

Zu dem tödlichen Angriff auf einen Mann in Dingolfing kursiert nach Polizeiangaben ein Foto im Internet, das den Tatverdächtigen und das Fluchtfahrzeug zeigen soll. Das in sozialen Netzwerken verbreitete Bild sei offenbar KI-generiert und stehe nicht in Zusammenhang mit der Tat.

Appell an Bürger

Die Polizei appellierte an Bürgerinnen und Bürger, Informationen, die nicht von offizieller Seite stammen, nicht zu verbreiten.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern derweil an und laufen parallel in Hessen, nachdem Beamte in der Nähe des Tatortes ein gestohlenes Kfz-Kennzeichen mit dem Kürzel HG (Hochtaunuskreis/Bad Homburg) gefunden hatten. Dieses ist den Angaben nach in Gersfeld im Landkreis Fulda gestohlen worden.

Kfz-Kennzeichen gestohlen

Das 43 Jahre alte Opfer ist am 26. Oktober gegen 12.30 Uhr an der Tür seines Wohnhauses in Dingolfing von einem Unbekannten mit mindestens einem Schuss getötet worden. Das Kennzeichen wurde zwischen Sonntag (25. Oktober), gegen 20.15 Uhr und dem nächsten Morgen, gegen 6.00 Uhr von einem schwarzen Peugeot 208 gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war in der Wasserkuppenstraße in 36129 Gersfeld (Rhön) geparkt.

Ob es zwischen dem Kennzeichendiebstahl und dem Tötungsdelikt einen Zusammenhang gibt, müsse noch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe – sowohl zu verdächtigen Beobachtungen zu dem Tötungsdelikt als auch zu dem Kennzeichendiebstahl.