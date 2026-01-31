AZ-Plus
Mann an Autobahn-Rastplatz in Bayern zurückgelassen – jetzt ermittelt die Polizei

Beifahrer kauft Snacks, Fahrer haut samt Gepäck ab – was hinter der kuriosen Facebook-Mitfahrgelegenheit steckt und warum jetzt die Polizei ermittelt.
AZ/dpa |
Weil ein Beifahrer ohne sein Gepäck am Rastplatz zurückgelassen wurde, ermittelte die Polizei den Wohnort des Fahrers. (Symbolbild)
Weil ein Beifahrer ohne sein Gepäck am Rastplatz zurückgelassen wurde, ermittelte die Polizei den Wohnort des Fahrers. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Schweitenkirchen - Ein Autofahrer hat seinen Beifahrer an einem Rastplatz stehengelassen und ist inklusive dessen Gepäck davongefahren. Wie die Polizei berichtete, hatten die beiden Männer sich zuvor über Facebook zu einer Fahrgemeinschaft verabredet. Demnach wollten sie zusammen von Ingolstadt nach Rumänien fahren und hatten vorab auch einen Fahrpreis vereinbart. 

Bei einem Zwischenstopp an einem Rastplatz an der Autobahn bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) habe der 37-jährige Beifahrer Verpflegung gekauft. In der Zwischenzeit sei der 27 Jahre alte Fahrer ohne ihn losgefahren. Er habe auch das Gepäck seines Beifahrers mitgenommen.

Gepäck war nicht mehr komplett

Die Polizei ermittelte das Kennzeichen und den Wohnort des Fahrers in Ingolstadt, wie es hieß. Als die Beamten den 27-Jährigen dort antrafen, seien die unterschlagenen Gepäckstücke an den Beifahrer übergeben worden. Laut Polizei fehlten einige Sachen, die Schadenshöhe stehe aber noch nicht fest. Gegen den 27 Jahre alten Fahrer wird wegen Betrugs und Unterschlagung ermittelt.

