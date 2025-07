Männer prügeln sich um Vorfahrt in der Baustelle

Wer darf zuerst fahren: der Paketdienst oder das Baufahrzeug? Zwei Männer versuchten das per Faustschlag zu klären – und haben nun je eine Anzeige am Hals.

Selb

Ein Paketbote und ein Bauarbeiter haben sich in der Oberpfalz um die Vorfahrt in einer Baustelle geprügelt. Das teilte die Polizei mit. Da die Straße in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) nur einspurig befahrbar war, hätten sowohl der 28-jährige Paketbote als auch der ihm entgegenkommende 32-jährige Fahrer des Baufahrzeugs auf Vorfahrt gepocht. Da sie sich nicht einigen konnten, flogen die Fäuste. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich beide Männer so stark, dass sie vom Rettungsdienst versorgt werden mussten.

Wie genau die Vorfahrt an der Stelle geregelt war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Da es sich um eine Baustellendurchfahrt handle, sei wahrscheinlich gegenseitige Rücksicht und Absprache notwendig gewesen. "Einen wirklichen Sieger gab es übrigens nicht", schreibt die Polizei in der Pressemitteilung: Beide Männer müssen sich wegen Körperverletzung verantworten.