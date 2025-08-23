AZ-Plus

Männer betrügen mit Führerscheinen

Ein Führerschein angeblich weg, ein anderer Führerschein angeblich echt. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen im Zusammenhang mit Führerscheinen. Und findet dabei Unerwartetes.
Zwei Fälle in Zusammenhang mit falschen Führerscheinen beschäftigen die Polizei in Kitzingen. (Symbolbild)
Zwei Fälle in Zusammenhang mit falschen Führerscheinen beschäftigen die Polizei in Kitzingen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Kitzingen

Zwei Männer haben die Polizei in Kitzingen mit ihren Führerscheinen beschäftigt. Gegen beide wird jetzt ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 25-Jähriger meldete nach Angaben der Polizei seinen Führerschein als verloren, um einen neuen beantragen zu können. Die Polizei stellte dann jedoch fest, dass dem Mann im vergangenen Jahr der Führerschein entzogen wurde. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei nun wegen Versuch der mittelbaren Falschbeurkundung ermittelt.

Ein 31-Jähriger wies sich bei der Polizei mit seinem Führerschein aus. Der Führerschein war nach Angaben der Polizei jedoch gefälscht. Die Polizei fand bei dem Mann zudem eine Plombe Amphetamin. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung und Betäubungsmittelbesitz ermittelt, teilte die Polizei mit.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

