Luxushotel am Tegernsee: Komplett neuer Spa-Bereich eröffnet

Event-Sauna, XXL-Pool, Pilates: Das Fünf-Sterne-Resort Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern hat monatelang gewerkelt, um den in die Jahre gekommenen Spa-Bereich zeitgemäß aufzuwerten. Die AZ hat sich vor der Eröffnung dort umgeschaut. Eins bleibt aber ein Geheimnis.

Nach monatelanger Schließung ist der Spa-Bereich im Althoff Seehotel Überfahrt ab Samstag (8. August) wieder geöffnet.

Die XXL-Hotel-Baustelle am Tegernsee ist so gut wie fertig: Das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern hat monatelang seinen Spa- und Wellnessbereich komplett umgestaltet. An diesem Samstag (8. August) sollen dort die ersten Gäste im 28 Meter langen Pool schwimmen, in der Event-Sauna schwitzen oder einfach entspannen.

Die AZ hat vorab einen Blick in den neuen "4 elements spa by Althoff" bekommen. Entspannung auf rund 3000 Quadratmetern. Noch ist nicht alles an seinem Platz, noch ist nicht alles restlos fertig.

Von der Decke baumeln an wenigen Stellen noch Kabel, manche Liegemöbel müssen noch aus ihrer Verpackung geschält werden, die ein oder andere Abdeckung von Leitungen muss noch platziert werden. Auch Handwerker wuseln noch herum.

Radikal verändert: "Es ist komplett anders"

Aber der riesige königsblaue Pool ist schon mit Wasser gefüllt und rauscht, als könnte man gleich hineinsteigen (Springen ist verboten, die Schilder sind schon angebracht). Über dem Pool ist die Decke geöffnet. Der Optik wegen, aber vor allem auch wegen des Tageslichts. Dazu: schmale Leuchtstäbe.

Hier kann man sich in Ruhe entspannen. © Rosemarie Vielreicher

Vincent Ludwig ist der Hoteldirektor, wird aber lieber Gastgeber genannt. Die AZ will von ihm wissen: Erkennen Stammgäste den neuen Spa-Bereich noch oder ist alles verändert?

Das Herzstück bleibt der 28-Meter-Pool

Seine Antwort: "Es ist komplett anders. Das Einzige, was gleich geblieben ist: die Größe und Länge des Pools." Mit 28 Metern gehöre dieser zu den längsten Indoor-Hotelpools Deutschlands. Das Herzstück des Spa-Bereichs.

Warum brauchte es überhaupt die monatelange Umgestaltung? Das vorherige Design sei in die Jahre gekommen gewesen. Man darf nicht vergessen: Der Bereich war schon 25 Jahre alt, also seit den Hotel-Anfängen im Jahr 2001.

Sie schneiden ganz offiziell das Band zur Eröffnung durch (von links): Frank Marrenbach (CEO Althoff Hotels), Vincent Ludwig (Direktor Althoff Seehotel Überfahrt) und Maximilian Gutsche von der Jost Hurler Gruppe. © API/Michael Tinnefeld

Frank Marrenbach, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Althoff-Hotels, strahlt am Donnerstag vor Vorfreude und sagt über den neuen Spa-Bereich: "Wir wollen den Gästen schlichtweg ein neues Erlebnis bieten."

"Pilates ist das neue Yoga"

Der Hoteldirektor wiederum findet: "Man muss sich einfach neu erfinden." Konkret heißt das fürs Seehotel: Jetzt gibt es unter anderem eine "Event-Sauna", die wohl so groß wie bei anderen das Wohnzimmer ist. Rund 25 Personen hätten dort Platz.

Ebenfalls neu: Statt eines kleinen Whirlpools gibt es jetzt einen Hot-Pool und auch ein Tauchbecken sowie einen Kinderpool.

Die "Event-Sauna" hat Platz für rund 25 Personen. © Rosemarie Vielreicher

Ein weiterer Raum widmet sich der Sportart Pilates. "Pilates ist das neue Yoga", sagt Vincent Ludwig. Den Raum präsentiert er bereits, die Reformer-Geräte müssen erst noch geliefert werden. Aber das sind nach der Mega-Baustelle eher Feinheiten.

Sechs Wochen komplett geschlossen

Anfang des Jahres musste das Fünf-Sterne-Resort sechs Wochen komplett schließen. Die lauten und aufwendigen Arbeiten hätten sonst die Gäste gestört. Etwa als der alte Marmor rausgeschlagen wurde.

Der riesige königsblaue Pool ist schon mit Wasser gefüllt. © Rosemarie Vielreicher

Die Schließung des ganzen Hotelbetriebes war "schlimm", sagt der Hoteldirektor und Gastgeber. Man habe die Erfahrung des Stillstands schon während Corona erleben müssen, allerdings wusste man damals nicht, wann es wieder losgeht. Das war beim Umbau freilich anders.

Der neu gestaltete Pool-Bereich im Fünf-Sterne-Resort Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern .

Darum wurden die verfügbaren Handwerker im Tal rar

Die restlichen Arbeiten wurden im Anschluss während des Betriebs durchgeführt. "Wir haben teilweise 120 Bauarbeiter zur gleichen Zeit auf der Baustelle gehabt." Allein in den letzten Tagen seien 35 Fliesenleger und 40 Elektriker im Einsatz gewesen. Wenn in den letzten Wochen also jemand ein technisches oder elektrisches Problem im Tegernseer Tal hatte, sei es mit der Handwerker-Suche schwierig gewesen, "weil alle Elektriker bei uns waren".

Auch am Donnerstag stehen die Handwerker schon bereit. Sie wollen weiter werkeln, damit der Samstag reibungsfrei läuft.

Die neuen Spa-Liegen, von der Decke baumeln noch letzte Kabel. © Rosemarie Vielreicher

Dem Hotel sei es wichtig gewesen, möglichst viele Arbeiten an einheimische Betriebe zu vergeben. Trotzdem erzählt der Hoteldirektor am Rande, dass sie für einige hochwertige Spa-Möbel auch mal nach Venedig gefahren seien. Um sie selbst in Augenschein zu nehmen.

Wirkt sich die Neugestaltung auf die Preise aus?

Das Highlight für den Hoteldirektor selbst ist, dass der Bereich jetzt größer und lichtdurchfluteter wirke. Auch die Verbindung von den Ruheräumen zum Poolbereich schaffe eine schönere Atmosphäre als vorher.

Wenn alles neu ist: Steigen damit auch die Preise? Auf eine Zahl oder Prozente will er sich nicht festlegen, aber sinken werden sie wohl nicht.

Lola Paltinger und Mann Andreas im Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern. © API/Michael Tinnefeld

Auch die Kosten des gesamten Umbaus bleiben ein Geheimnis. Sie hätten die "Endrechnung" noch nicht, sagt Vincent Ludwig der AZ. Aber der Hoteldirektor sieht es ohnehin als Investition in die Zukunft. Denn auch andere neue Hotelprojekte stehen im Tegernseer Tal bald in den Startlöchern. "Dafür wollten wir fertig und gerüstet sein."

Ist das Konkurrenz? "Ich sehe es als Aufwertung der Region." Tolle Hotels machten das Tal "noch interessanter", glaubt der Managing Director des Seehotels.

In der neuen Suite im dritten Stock kann man direkt auf das berühmte Tegernsee-Motiv schauen. © Rosemarie Vielreicher

Nach dem Spa-Bereich können die Besucher, darunter Dirndl-Designerin Lola Paltinger, noch hinauf in die neue Signature Suite im dritten Stock und sich dort umschauen. Man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Oder doch: vom Balkon direkt auf den Malerwinkel in der Egerner Bucht.