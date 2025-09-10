Auf einem Kinderspielplatz in Straubing hat ein Bullterrier einen Yorkshire-Welpen angegriffen und zerfleischt. Die Besitzerin des getöteten Hundes fordert Konsequenzen. Jetzt hat sich auch die Stadt eingeschaltet.

Es ist ein Vorfall, der nicht nur Tierbesitzern Angst macht: In der vergangenen Woche hat auf einem Spielplatz im Straubinger Stadtosten ein Bullterrier eine Yorkshire-Hündin angegriffen und zerfleischt. Sabrina Huber, die Besitzerin des getöteten Hundes, ist schockiert – und fordert Konsequenzen. Sie fürchtet, dass von dem Bullterrier auch eine Gefahr für Menschen, vor allem für Kinder, ausgehen könnte. Die 35-Jährige betont: „So etwas darf nie wieder passieren!“

Am frühen Donnerstagabend ist Sabrina Huber mit ihren Kindern Svetlana (9) und Hektor (3) auf dem städtischen Spielplatz an der Breslauer Straße. Als sie sich gegen 19 Uhr auf den Heimweg machen wollen, geschieht das Unfassbare: Plötzlich stürmen zwei fremde Hunde auf Sabrina Huber zu. Alles geht rasend schnell. Die 35-Jährige – in der einen Hand den Kinderwagen, in der anderen die Leine mit Luna – hat keine Chance zu reagieren. Einer der Hunde macht kehrt. Der zweite jedoch, ein kräftiger Bullterrier, schnappt nach Luna. „Er hat sofort zugebissen“, schildert Sabrina Huber.

"Er hat nicht mehr losgelassen"

Auch die unbekannte Halterin des angreifenden Hundes, die ein paar Meter entfernt auf einer Parkbank sitzt, kommt hinzu, will Schlimmeres verhindern. Doch verzweifelte Kommandos und lautes Geschrei bringen nichts. Der Bullterrier lässt sich nicht stoppen. „Er hat nicht mehr losgelassen“, so Sabrina Huber.

Sabrina Huber fotografierte den Bullterrier nach dem Vorfall. © Sabrina Huber

In diesem Moment hat sie panische Angst, dass auch ihre Tochter Svetlana attackiert werden könnte, die nebenan an der Seilbahn spielt. Oder der kleine Hektor im Kinderwagen. Eine andere Familie mit kleinen Kindern wird Zeuge der dramatischen Szenen, flüchtet vom Spielplatz. „Die hatten auch wahnsinnige Angst“, so Sabrina Huber.

Luna wurde das Genick durchgebissen

Luna, erst wenige Monate alt, hat nicht den Hauch einer Chance. „Ihr wurde das Genick durchgebissen“, erzählt Sabrina Huber. „der halbe Kopf war ab. Es war schrecklich.“ Erst jetzt gelingt es der Hundehalterin, laut Polizeiangaben eine 56-jährige Frau, ihren Bullterrier unter Kontrolle zu bringen und an die Leine zu nehmen.

Unweit der Spielplatz-Seilbahn ereignete sich die tödliche Attacke. © Dominic Casdorf

Sabrina Huber alarmiert die Polizei, erstattet Anzeige. Lunas Tod ist ein Schock. „Sie war so eine Liebe“, sagt sie. Doch sie weiß, dass es noch schlimmer hätte enden können. „Ich danke Gott, dass meinen Kindern nichts passiert ist.“ Ihr Lebensgefährte Alexander Feiertag sagt: „Es darf nicht sein, dass ein Kampfhund ohne Leine herumläuft, schon gar nicht auf einem Kinderspielplatz.“

Das nächste Mal könnte es ein Kind sein

Sie wollen nun das Ordnungsamt der Stadt Straubing und einen Rechtsanwalt einschalten. Eine solche Beißattacke dürfe sich nie mehr wiederholen, denn auch Menschen könnten in Gefahr sein. Alexander Feiertag warnt: „Stellen Sie sich vor: Das nächste Mal ist es ein kleines Kind.“

Auf AZ-Nachfrage hat die Stadt Straubing zu den Ereignissen auf dem Spielplatz Stellung genommen. „Der Vorfall ist uns zunächst durch die Presse und dann durch einen Anruf der geschädigten Hundehalterin bekannt geworden“, sagt eine Sprecherin am Dienstag. Man habe Rücksprache mit der Polizei gehalten, Ermittlungen würden laufen. „Nach den Angaben der Geschädigten handelt es sich um einen Bullterrier. Wir können dies zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren“, so die Sprecherin der Stadt.

Stadt wartet polizeiliche Erkenntnisse ab

Laut Angaben der Stadt fallen Bullterrier unter § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit („Hund der Kategorie II“). Danach wird die Eigenschaft als Kampfhund vermutet, solange nicht der zuständigen Behörde für den einzelnen Hund nachgewiesen wird, dass dieser keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweist. Sofern ein entsprechendes Sachverständigengutachten vorliegt, werde ein sogenanntes „Negativzeugnis“ erteilt.

Das weitere Vorgehen der Stadt könne erst nach Vorlage der polizeilichen Erkenntnisse beurteilt werden, betont die Stadtsprecherin. Grundsätzlich weist sie darauf hin, dass die Tötung des Yorkshire-Terriers unter Umständen eine Straftat darstellen könnte, die durch die Polizei zu verfolgen wäre. „Nach § 1 Abs. 3 der städtischen Hundehaltungsverordnung sind große Hunde (Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimeter sowie bestimmte Rassen) und Kampfhunde (gemäß oben genannter Verordnung) von Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff fernzuhalten“, heißt es von der Stadt.

Kampfhunde sind an reißfester Leine zu führen

Auch ein Mitführen an der Leine sei in diesen Bereichen nicht gestattet. „Ansonsten sind große Hunde und Kampfhunde in öffentlichen Anlagen sowie auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen innerhalb geschlossener Ortschaften, mit Ausnahme von Bereichen, die mehr als 100 Meter von einer Wohnbebauung entfernt sind, grundsätzlich an einer reißfesten Leine von höchstens zwei Meter Länge zu führen.“

Verstöße würden Ordnungswidrigkeiten darstellen und könnten mit einer Geldbuße geahndet werden, entweder im Rahmen eines Strafverfahrens oder separat durch die Stadt Straubing. „Außerdem kann die Geschädigte gegen die Halterin des angreifenden Hundes gegebenenfalls zivilrechtliche Ansprüche wie etwa Schadensersatz geltend machen“, so die Sprecherin.