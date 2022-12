Lotto-Volltreffer: Rentnerin aus Oberbayern gewinnt über fünf Millionen Euro

Eine oberbayerische Rentnerin landet im Lotto einen Millionen-Treffer.

Für eine 79-jährige Rentnerin aus Oberbayern hat sich kurz vor Weihnachten ein Traum erfüllt: Am 21. Dezember gewann sie im Lotto über fünf Millionen Euro.

Gesamtgewinn: 5.050.127 Euro

Wie fühlt sich die Rentnerin nach so einem Gewinn? "Ich habe zuerst geweint, dann gelacht, dann wieder geweint", erzählte sie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Der Millionentreffer machte sie mit dem Vollsystem 6 aus 7. Zusätzlich zu 5.018.021 Euro für ihren Treffer in der zweiten Gewinnklasse summierte sich ihr Gesamtgewinn mit weiteren Gewinnen in den folgenden Gewinnklassen deshalb auf genau 5.050.127 Euro.

Diese Nachricht muss die Rentnerin verdauen. "Danach habe ich erst mal meinen Sohn angerufen und gefragt, ob das stimmen kann", so die Oberbayerin.

Mit dem Gewinn werde sie ihr weiteres Leben finanzieren. Für große Pläne habe sie jetzt noch keinen Kopf. "Ich spiele schon seit 50 Jahren Lotto, kreuze aber immer wieder andere Zahlen an", erzählt sie.

Ihr Spielauftrag läuft noch bis Samstag, wer weiß, vielleicht gibt es für die Rentnerin ja noch eine Überraschung.