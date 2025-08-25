AZ-Plus

Lotto sucht gleich zwei Millionengewinner in Bayern

Sechs Richtige plus korrekte Superzahl: Dieses Glück hatten am Wochenende drei Lotto-Spielende in Deutschland - zwei davon in Bayern. Die müssen jetzt selbst aktiv werden, um das Geld zu bekommen.
Den beiden Gewinnern oder Gewinnerinnen stehen exakt 4.066.812,20 Euro zu. (Symbolbild)
Den beiden Gewinnern oder Gewinnerinnen stehen exakt 4.066.812,20 Euro zu. (Symbolbild)
München

Gleich zwei Lottospielende aus Bayern haben am Wochenende mehr als vier Millionen Euro gewonnen. Die beiden Spielscheine mit sechs Richtigen und der korrekten Superzahl seien anonym in Mittelfranken und Niederbayern abgegeben worden, teilte Lotto Bayern mit. Die Gewinner oder Gewinnerinnen müssen sich daher bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung melden, um exakt 4.066.812,20 Euro für sich zu reklamieren.

Dafür haben die Besitzer der Spielscheine laut Lotto Bayern immerhin bis Ende 2028 Zeit. Es ist auch gut möglich, dass sich die Glückspilze damit noch ein paar Tage Zeit lassen: Da beide Spielaufträge laut Lotto Bayern noch an weiteren Ziehungen teilnehmen, sind auch noch weitere Gewinne möglich. 

Neben den beiden Spielscheinen in Bayern hatte auch ein Spieler oder eine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen mit den Gewinnzahlen 3, 9, 13, 21, 23, 27 und der Superzahl 9 am Samstag den Jackpot von mehr als zwölf Millionen Euro geknackt - deshalb wurde die Gewinnsumme in der höchsten Gewinnklasse gedrittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

