Lotto sucht Gewinner von fast 1,3 Millionen Euro

Genau 1.277.777 Euro hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Schwaben gewonnen. Nur wem gehört der Spielschein mit der richtigen Nummer?

München

Lotto Bayern sucht in Schwaben den Gewinner oder die Gewinnerin von knapp 1,3 Millionen Euro. Der anonyme Spielauftrag mit der Nummer 7500140 sei der einzige Schein, der am Mittwoch den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse in der Zusatzlotterie Spiel77 geknackt habe, teilte Lotto Bayern mit. Damit sei der Schein exakt 1.277.777 Euro wert.

Der Auftrag sei aber anonym abgegeben worden. Deshalb sucht Lotto Bayern jetzt nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Falls der oder die Spielteilnehmerin die Nachricht erst einmal sacken lassen will, bevor er oder sie den Gewinn in Anspruch nimmt, bleibt dafür noch ein Weilchen Zeit: Bis Ende 2028 muss der Gewinn bei Lotto Bayern geltend gemacht werden.