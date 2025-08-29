AZ-Plus

"Löwen" mit Schwung ins "Kracher-Spiel" gegen Stuttgart

Der TSV 1860 München geht nach seinem starken Saisonstart selbstbewusst ins Duell mit dem VfB II. Trainer Glöckner stellt sich aber auf eine extrem knifflige Aufgabe ein.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Patrick Glöckner und der TSV 1860 München empfangen den VfB Stuttgart II. (Archivbild)
Patrick Glöckner und der TSV 1860 München empfangen den VfB Stuttgart II. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Trainer Patrick Glöckner vom TSV 1860 München will im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II an den gelungenen Saisonstart anknüpfen. Man wolle "den Schwung beibehalten" und mit "Spielfreude" das "Stadion mitnehmen", sagte der 48-Jährige vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr).

Glöckner und die "Löwen" haben an den ersten drei Spieltagen der 3. Fußball-Liga sieben von neun möglichen Punkten geholt. Nachdem sie im Sommer mit den Verpflichtungen der früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland und Florian Niederlechner für Aufsehen gesorgt hatten, untermauerten die Münchner damit direkt ihre Ambitionen als Aufstiegskandidat. "Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die einen guten Kader hat", warnte Glöckner allerdings.

Auch gegen den VfB II erwartet der Coach eine knifflige Aufgabe. Die Stuttgarter seien "wahnsinnig spielstark", sagte er. Es werde "mit das schwerste Spiel der Saison", so Glöckner, ein "richtiges Kracher-Spiel".

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.