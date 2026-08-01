Lkw verursacht Unfall mit Pkw und Wohnwagen – viel Schrott und mehrere Verletzte

Schwerer Unfall auf der A8 bei Anger am Freitagabend. Involviert sind zwei Lkw, ein Pkw und ein Pkw samt Wohnwagen.

Großeinsatz für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei am Freitagabend auf der A8 bei Anger. Wie das BRK berichtet, war gegen 21 Uhr ein Lkw in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Loithalbrücke wollte der Lkw-Fahrer verbotswidrig auf einen durch ein Verkehrszeichen gesperrten Parkplatz fahren. Für dieses Vorhaben musste er auf der Fahrbahn stark abbremsen.

Drei Verletzte bei Unfall auf der A8

Selbiges galt für die Fahrzeuge dahinter, die dem Lkw teilweise auch ausweichen mussten. Dabei kollidierte ein anderer Lkw zunächst mit einem Pkw-Wohnwagen-Gespann und anschließend mit einem zweiten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich dieser und blieb mit Totalschaden liegen.

Nach der Kollision mit dem Lkw überschlug sich der Pkw. © BRK Berchtesgadener Land

Bei den beiden Kollisionen wurden, nach erster Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort, drei der fünf beteiligten Personen leicht bis mittelschwer verletzt; zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Bad Reichenhall transportiert.