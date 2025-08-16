AZ-Plus

Lkw schiebt Auto gegen Leitplanke und fährt weiter

Ein Lastwagenfahrer übersieht ein Fahrzeug auf der Autobahn und drückt es mit seinem Sattelschlepper gegen die Leitplanke. Statt anzuhalten, fährt er einfach weiter.
Die Polizei sucht nach dem Lastwagenfahrer
Die Polizei sucht nach dem Lastwagenfahrer © David Inderlied/dpa
Vohenstrauß

Ein Lastwagenfahrer hat ein Auto auf der A6 mit seinem Sattelschlepper gegen eine Leitplanke gedrückt und ist dann weitergefahren, ohne den Insassen zu helfen. Der Lkw-Fahrer sei am Freitag bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) von der rechten auf die linke Spur gewechselt und habe dabei den Wagen übersehen, teilte die Polizei mit.

Die Autoinsassen erlitten demnach leichte Verletzungen, konnten aber selbst aus dem Fahrzeug aussteigen und sich hinter der Leitplanke vor dem Verkehr in Sicherheit bringen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Unfallstelle. Eine Fahndung nach dem Lkw-Fahrer blieb zunächst erfolglos. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf gut 20.000 Euro.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

