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Lkw kracht ungebremst auf Anhänger – Vollsperrung auf der A3

Ein Lkw prallt auf einen Verkehrsleithänger, der Fahrer wird schwer verletzt – die A3 bei Würzburg bleibt Richtung Frankfurt gesperrt. Was bislang bekannt ist.
AZ/dpa |
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Die Autobahn wurde gesperrt. (Symbolbild)
Die Autobahn wurde gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die Polizei hat die vielbefahrene Autobahn 3 bei Würzburg nach einem Unfall Richtung Frankfurt/Main gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen womöglich ungebremst auf einen Verkehrsleitanhänger auf. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. 

Ein Verkehrsleitanhänger ist ein Anhänger zur Absicherung und Lenkung des Verkehrs, vor allem an Baustellen, Unfallstellen oder bei kurzfristigen Sperrungen. Oft ist er mit Warntafeln oder Blinkleuchten ausgestattet. 

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