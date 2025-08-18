Paket-Lkw kippt um - A3 in beide Richtungen voll gesperrt

Ein Sattelzug gerät auf der A3 Richtung Würzburg ins Schlingern und kippt um. Der Unfall wirkt sich auf beide Fahrtrichtungen aus.

Für die Aufräumarbeiten war die A3 in beide Fahrtrichtungen zunächst voll gesperrt. (Symbolbild)

Erlangen

Bei einem Unfall mit einem umgekippten Lkw auf der Autobahn 3 im Landkreis Erlangen sind mehrere Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen beschädigt und ein Mensch verletzt worden. Die A3 sei voraussichtlich bis 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ein DHL-Sattelzug geriet demnach nach ersten Ermittlungen auf der A3 Richtung Würzburg in einem Baustellenbereich kurz nach der Rastanlage Aurach-Nord ins Bankett. Beim Gegenlenken schaukelte der mit Paketen beladene Hänger und kippte um. Dabei sei ein dahinter fahrendes Auto erwischt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto sei in eine provisorische Mittelschutzplanke geraten, die auf knapp einem Kilometer Länge umgekippt sei.

In beiden Richtungen beschädigte Fahrzeuge

Auch in Gegenfahrtrichtung wurden ein Auto und ein weiterer Sattelzug von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt, wie es hieß. In beide Fahrtrichtungen hätte sich die Ladung des DHL-Containers verteilt, sagte der Sprecher.

Der Verkehr wird laut Polizeiangaben in Richtung Würzburg an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach und in Richtung Passau an der Anschlussstelle Erlangen-West von der Autobahn geleitet. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.