Lkw gerät auf Gegenfahrbahn – Radfahrerin tödlich verletzt

Die 51-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Warum der Lkw-Fahrer in Schwarzenbruck von seiner Spur abkam, war noch unklar.

Schwarzenbruck

Eine Fahrradfahrerin ist im mittelfränkischen Schwarzenbruck von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lasters sei am späten Nachmittag mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, dort sei es zur Kollision mit der entgegenkommenden Radfahrerin gekommen, teilte die Polizei mit.

"Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die 51-jährige Frau schwerste Verletzungen zu", hieß es. Sie starb noch am Unfallort. Warum der 37 Jahre alte Fahrer von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Hauptstraße in Schwarzenbruck wurde in beide Richtungen gesperrt.