A8 nach schwerem Unfall komplett gesperrt – Feuerwehr zeigt Ausmaß der Zerstörung vor Ort
Die Autobahn 8 in Richtung München ist nach einem schweren Unfall bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) derzeit komplett gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Irschenberg abgeleitet.
Video zeigt Unfall an der Anschlussstelle Irschenberg
Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Lastwagen gegen 11 Uhr um, der Lebensmittel geladen hatte. Wie verschiedene Medien berichten, soll der Lkw von der eigenen Spur abgekommen und durch die Leitplanke am Mittelstreifen in den Gegenverkehr geraten, umgekippt und direkt in Brand geraten sein. Ersthelfer sollen den Fahrer noch rechtzeitig aus der brennenden Kabine befreit haben. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist noch unklar.
Sperrungen bis in den späten Nachmittag
Nach Informationen des ADAC ist die A8 an der Anschlussstelle Irschenberg/Weyarn in Richtung Salzburg wie auch München noch bis 17 Uhr gesperrt. Auch auf den Ausweichstrecken kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.
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