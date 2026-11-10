Ein umgekippter Lastwagen mit Lebensmitteln legt die A8 bei Irschenberg in beide Richtungen lahm. Der Fahrer konnte wohl aus der brennenden Kabine gerettet werden. Die Bergungsarbeiten dauern an, der Verkehr staut sich.

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A8 in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)

Die Autobahn 8 in Richtung München ist nach einem schweren Unfall bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) derzeit komplett gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Irschenberg abgeleitet.

Video zeigt Unfall an der Anschlussstelle Irschenberg

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Lastwagen gegen 11 Uhr um, der Lebensmittel geladen hatte. Wie verschiedene Medien berichten, soll der Lkw von der eigenen Spur abgekommen und durch die Leitplanke am Mittelstreifen in den Gegenverkehr geraten, umgekippt und direkt in Brand geraten sein. Ersthelfer sollen den Fahrer noch rechtzeitig aus der brennenden Kabine befreit haben. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist noch unklar.

Sperrungen bis in den späten Nachmittag

Nach Informationen des ADAC ist die A8 an der Anschlussstelle Irschenberg/Weyarn in Richtung Salzburg wie auch München noch bis 17 Uhr gesperrt. Auch auf den Ausweichstrecken kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.