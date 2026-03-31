Schwerlasttransporter in Brand - A3 teilweise gesperrt

Die Polizei rechnet damit, dass die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden dauern werden. Was bisher bekannt ist.

Die Bergungsarbeiten sollen laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. (Symbolbild)

Marktheidenfeld

Nach dem Brand eines Schwerttransporters ist die Autobahn 3 vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurt dauerten am Vormittag an, wie die Polizei mitteilte. Eine Umleitung sei eingerichtet, die Sperrung könne noch mehrere Stunden dauern.

In Richtung Nürnberg sei die A3 inzwischen wieder befahrbar. Für die Löscharbeiten war die Autobahn bei Triefenstein in beide Richtungen gesperrt worden.

Der 60-jährige Fahrer des Schwerttransporters habe in der Nacht technische Probleme bemerkt und den mit Maschinenteilen beladenen Sattelzug auf dem Standstreifen geparkt. Kurz darauf habe der rund 60 Tonnen schwere Sattelzug in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die Polizei geht den bisherigen Erkenntnissen nach von einem technischen Defekt als Brandursache aus.