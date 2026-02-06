AZ-Plus
Lkw bleibt unter Bahnbrücke stecken: Zug-Chaos auf Strecke nach Süden

Da die Statik der Brücke geprüft werden muss, kommt es zu massiven Beeinträchtigungen auf der Strecke nach Garmisch-Partenkirchen.
AZ/ dpa |
In Oberbayern ist ein Lkw unter einer Brücke steckengeblieben. (Symbolbild)
In Oberbayern ist ein Lkw unter einer Brücke steckengeblieben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ein steckengebliebener Lastwagen sorgt in Oberbayern für massive Probleme bei der Bahn. Das Fahrzeug war unter einer Eisenbahnbrücke in der Nähe von Gauting steckengeblieben, wie die Polizei mitteilt. Inzwischen sei es zwar wieder frei, die Bahn müsse aber die Statik der Brücke prüfen, hieß es. 

Die Bahn meldete "massive Beeinträchtigungen" zwischen Tutzing und Garmisch-Partenkirchen mit Verspätungen von bis zu 30 Minuten und möglichen Zugausfällen. Es könne auch zu kurzfristigen Zugausfällen kommen.

