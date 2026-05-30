Wegen einer Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag stundenlang gesperrt. Kommt es zu einem Mega-Stau? Die aktuelle Lage im BR24-Livestream.

Auf der Brenner-Autobahn wird am Samstag demonstriert, es droht ein Mega-Stau. (Archivbild)

Wegen einer genehmigten Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag, 30. Mai, stundenlang gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen gibt es nicht – ein Mega-Stau ist vorprogrammiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat Alarmstufe 1 angeordnet. In einem Livestream des BR bleiben Sie über die Lage vor Ort informiert.

Auch der ADAC informiert mit Personal über die Lage vor Ort – siehe etwas weiter unten.

BR-Livestream: Brenner wegen Demo gesperrt: Kommt jetzt der Rekord-Stau?

ADAC: Infos von vor Ort

Samstag, 30.5.2026, 08:30 Uhr:

"Aktuell ist die Lage auf den Straßen ruhig. (..) Auf dem Brenner läuft der Verkehr noch, bis zur Vollsperrung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage im Tagesverlauf entwickelt, ob die Reisenden die vielfachen Reisewarnungen ernst genommen haben und ein potentielles Verkehrschaos ausbleibt."

Samstag, 30.5.2026, 09:30 Uhr:

"Die Stauberater des ADAC Südbayern haben ihren Einsatzschwerpunkt heute entlang der A8 und A93 sowie im Bereich A95 und Garmisch. Von der A8 melden sie lebhaften Verkehr, der reibungslos läuft. Auch in Österreich ist die Lage derzeit entspannt. Auf der Tauernroute läuft der Verkehr zwischen Villach und Arnoldstein etwas langsamer. Zudem kommt es auf dem Phyrnkorridor an der Grenze zwischen Graz und Spielfeld zu leichten Verzögerungen."

Für LKW ist der Brenner bereits gesperrt. An der Anschlussstelle Kufstein Nord werden LKW (>7,5t) bereits ausgeleitet und zurück nach Deutschland geschickt.

Samstag, 30.5.2026, 10:30 Uhr:

"In Kufstein Nord wird der gesamte LKW-Verkehr über 7,5t ohne Ausnahme zurück nach Deutschland geleitet. Nicht bei allen LKW-Fahrern sorgt dies für Verständnis und es kommt teils zu Diskussion. Der Verkehr ist im Grenzbereich daher aktuell etwas ausgebremst. Auf der A8 zwischen Bernau und Frasdorf kam es ferner zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge müssen geborgen werden. Die linke Fahrspur ist derzeit gesperrt. Es staut sich im entsprechenden Streckenabschnitt."

BR-Livestream: Stau-Alarm Richtung Süden: So ist die Lage am Brenner am Nachmittag