Livestream: So ist die Lage am Brenner

Wegen einer Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag stundenlang gesperrt. Kommt es zu einem Mega-Stau? Die aktuelle Lage im BR24-Livestream.

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Auf der Brenner-Autobahn wird am Samstag demonstriert, es droht ein Mega-Stau. (Archivbild)

Wegen einer genehmigten Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag, 30. Mai, stundenlang gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen gibt es nicht – ein Mega-Stau ist vorprogrammiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat Alarmstufe 1 angeordnet. In einem Livestream des BR bleiben Sie über die Lage vor Ort informiert.

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