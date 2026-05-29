Livestream: So ist die Lage am Brenner
Wegen einer genehmigten Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag, 30. Mai, stundenlang gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen gibt es nicht – ein Mega-Stau ist vorprogrammiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat Alarmstufe 1 angeordnet. In einem Livestream des BR bleiben Sie über die Lage vor Ort informiert.
BR-Livestream: Brenner wegen Demo gesperrt: Kommt jetzt der Rekord-Stau?
BR-Livestream: Stau-Alarm Richtung Süden: So ist die Lage am Brenner am Nachmittag
- Themen:
- Bayern
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen