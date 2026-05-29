AZ-Plus

Livestream: So ist die Lage am Brenner

Wegen einer Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag stundenlang gesperrt. Kommt es zu einem Mega-Stau? Die aktuelle Lage im BR24-Livestream.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Auf der Brenner-Autobahn wird am Samstag demonstriert, es droht ein Mega-Stau. (Archivbild)
Auf der Brenner-Autobahn wird am Samstag demonstriert, es droht ein Mega-Stau. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Wegen einer genehmigten Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag, 30. Mai, stundenlang gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen gibt es nicht – ein Mega-Stau ist vorprogrammiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat Alarmstufe 1 angeordnet. In einem Livestream des BR bleiben Sie über die Lage vor Ort informiert.  

BR-Livestream: Brenner wegen Demo gesperrt: Kommt jetzt der Rekord-Stau?

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

BR-Livestream: Stau-Alarm Richtung Süden: So ist die Lage am Brenner am Nachmittag

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.