Linienbus brennt nach Defekt im Motorraum aus

Während der Fahrt bricht in einem Bus im Landkreis Dachau ein Feuer aus. Der Fahrer und ein Passagier reagieren rechtzeitig.

Hebertshausen

Ein Linienbus hat im oberbayerischen Landkreis Dachau während der Fahrt Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Den Schaden durch den Brand in Hebertshausen schätzte die Polizei auf einen sechsstelligen Wert. Der Fahrer habe den Bus am Dienstag noch an einer Haltestelle anhalten können und mit dem einzigen Fahrgast das brennende Fahrzeug verlassen.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Bus brannte dennoch aus. Weil verschmutztes Löschwasser in ein nahegelegenes Gewässer gelangte, musste eine Spezialfirma zum Abpumpen anrücken. Mit Blick auf die Ursache geht die Polizei von einem Defekt im Motorraum des Busses aus.