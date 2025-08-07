Lieber Italien als die Nordsee: So reisen Bayern

Bayern reisen anders als der bundesweite Durchschnitt – das zeigt eine aktuelle Analyse. Doch das Urlaubsland Nummer eins bleibt gleich.

Torbole am Gardasee: Besonders häufig geht es für Bayern nach Italien. Und wenig überraschend werden ganz besonders häufig die Ferien als Bade- oder Strandurlaube genutzt.

Italien ist das beliebteste Urlaubsland der Deutschen – und auch der Bayern. Das ergab die "Reiseanalyse 2025" der "Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR)" mit Sitz in Kiel für das Jahr 2024.

17,7 Prozent der Befragten in Bayern verbrachten ihren Urlaub in Italien, innerhalb von Deutschland verreisten 12,3 Prozent. 11,9 Prozent zog es nach Spanien, 8,7 Prozent in die Türkei, 7,1 Prozent nach Österreich und 6,8 Prozent nach Kroatien. Im Rest von Deutschland ist hingegen Spanien das beliebteste Urlaubsland.

87,7 Prozent der Bayern fuhren ins Ausland

19,6 Prozent der Bayern fuhren für sechs bis acht Tage in den Urlaub, 19,1 Prozent für neun bis zwölf Tage und 35 Prozent fuhren für 13 bis 15 Tage in die Ferien. Damit sind die Urlaubsreisen etwas länger als im Rest der Bevölkerung.

Bei den Aspekten, die wesentlich für eine Reise sind, gebe es "schon ein paar Dinge, die das Reiseverhalten der Bayern im Vergleich zur restlichen Bevölkerung unterscheiden", sagt Henrike Beer von der FUR der AZ.

So würden die Bayern im Vergleich überdurchschnittlich häufig Auslandsreisen antreten. Das scheint aber kein neues Phänomen zu sein: Schon im Reisejahr 2014 führten die Reisen der Bayern deutlich häufiger ins Ausland als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, sagt Beer. 2024 fuhren 87,7 Prozent der Bayern ins Ausland, während dies aus allen anderen Bundesländern nur 74,4 Prozent taten.

Gleichzeitig reisen die Bayern laut Beer aber auch auffällig oft innerhalb ihres eigenen Bundeslands. Deutsche Küstenregionen hingegen seien für bayerische Urlauber etwas weniger attraktiv.

Die Bayern bleiben ihren Urlaubsdestinationen treu

Neben den klassischen Urlaubszielen reisen Bayern deutlich häufiger als der Rest Deutschlands nach Italien, Österreich oder Kroatien – wozu sicherlich auch die geografische Nähe beiträgt. Das betrifft auch die Alpen: 12,7 Prozent der Bayern fuhren im vergangenen Jahr in die Alpen, während es beim Rest Deutschlands nur 6,5 Prozent waren.

Beer stellt außerdem fest, dass Bayern ihre Reisen etwas häufiger im Sommer unternehmen würden und generell seltener an neue Ziele reisten. Die Bayern bleiben ihren Urlaubsdestinationen also eher treu.

Häufiger als der Rest Deutschlands würden die Menschen im Freistaat ihre Reise als Baustein- oder Modulreise buchen – oder aber ohne vorherige Buchungen verreisen. Zudem seien sie häufiger mit dem Auto oder Wohnwagen unterwegs, seltener als der Rest mit dem Flugzeug. Und: Bayern verbringen ihre Ferien überdurchschnittlich oft als Bade- oder Strandurlaube.

Die Studie hat Daten ausgewertet, die sich auf Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölkerung Bayerns ab 14 Jahre mit einer Dauer von fünf Tagen und länger beziehen.