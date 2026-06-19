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Auch in Bayern: Lidl ruft Shampoo wegen Krankheitserregern zurück

Ein Shampoo von Lidl wird wegen nachgewiesener Keime zurückgerufen. Besonders empfindliche Personen könnten gesundheitliche Beschwerden entwickeln.
AZ/dpa |
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Der Keim könne unter anderem entzündliche Reaktionen der Atemwege hervorrufen, hieß es. (Symbolbild)
Der Keim könne unter anderem entzündliche Reaktionen der Atemwege hervorrufen, hieß es. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wegen Krankheitserregern ruft Lidl ein bestimmtes Shampoo des Lieferanten Persan S.A. zurück. Betroffen ist das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400 Milliliter" der Charge 5231552, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. In dem Produkt sei das stäbchenförmige Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen worden. Dieses könne besonders bei Immungeschwächten und anderen empfindlichen Personengruppen entzündliche Reaktionen der Atemwege, der Haut oder der Augen sowie Harnwegsinfektionen hervorrufen.

Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. 

Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Persan S.A. sowie weitere Produkte der Marke "Cien" seien von dem Rückruf nicht betroffen, hieß es weiter.

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