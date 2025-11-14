Letzte warme Tage in Bayern: Und dann kommt der Schnee

Noch einmal einen Spaziergang bei milden Temperaturen und Sonnenschein an den See machen - das ist heute möglich. Wie sich das Wetter dann verändert.

Wer noch einmal die Sonne in Bayern genießen möchte, hat heute die Möglichkeit dazu. Danach verabschiede sich der "goldene Herbst" und es werde wieder nass und grau. Laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden im Verlauf des Tages noch einmal Höchstwerte von bis zu 23 Grad am Alpenrand erwartet. Im Gäuboden bleibt es dagegen deutlich kühler bei maximal 9 Grad.

Sobald sich der Neben am Morgen aufgelöst hat, kommt die Sonne raus. Es ziehen aber immer wieder auch dichte Wolken auf. In den Alpen ist mit vereinzelten Sturmböen zu rechnen, sonst nur mit schwachem bis mäßigem Wind. Die Temperaturen fallen in der Nacht zum Samstag auf 11 bis 2 Grad ab. In einzelnen Tälern des Bayerwalds kann es leichten Frost bei bis zu minus 1 Grad geben.

Am Wochenende wird Regen erwartet

Am Samstag wird es bewölkt, zeitweise kann es regnen. Zum Abend lockern die Wolken vereinzelt auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 Grad an der unteren Donau und 16 Grad im Allgäu. In der Nacht kann es wieder regnen.

Der Sonntag bleibt den Angaben zufolge trocken. Im Laufe des Tages sollen die Wolken vom Himmel abziehen und die Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen auf maximal 9 bis 14 Grad.

Schnee auch im Flachland

Winterfans kommen dann nächste Woche auf ihre Kosten. Es mischen sich Montagabend vereinzelt Schneeflocken unter die Regentropfen. Die Temperaturen sinken in Süddeutschland auf gerade mal minus vier bis vier Grad. Ab Donnerstag kann es dann bei gerade noch zwei Grad Höchsttemperatur zu Schneefall in tiefen Lagen kommen, berichtet wetter.com. Sogar in München könne man dann die ersten Flocken sehen.