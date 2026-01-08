Letzte Talfahrt verpasst: Familie sitzt bei minus zwölf Grad am Berg fest
Das ist wohl für alle Berg-Ausflügler der Albtraum: Eine dreiköpfige Familie hat die letzte Talfahrt der Breitenbergbahn im Ostallgäu verpasst. Bei minus zwölf Grad.
Wie die Bergwacht Pfronten bei Facebook schildert, wurden die Helfer am Mittwochnachmittag alarmiert.
Die Eltern und ihr eineinhalbjähriges Kleinkind sowie der Familienhund saßen bei einbrechender Dunkelheit am Berg fest. Die Witterungsbedingungen seien extrem gewesen, es habe die akute Gefahr der Unterkühlung bestanden.
Wander-Albtraum wird für Familie wahr
In Zusammenarbeit mit der Breitenbergbahn sei ein Shuttle-Betrieb für die Einsatzkräfte eingerichtet worden. „Der Transport erfolgte kombiniert mittels Gondel, Pistenraupe und Quad, um die Familie schnellstmöglich zu erreichen.“ Diese konnte wohlbehalten ins Tal gebracht werden.
Am Ende teilt die Bergwacht mit: „Der Einsatz von Bergwacht sowie Bergbahn wird der Familie in Rechnung gestellt.“
