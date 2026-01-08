AZ-Plus
  • Letzte Talfahrt verpasst: Familie sitzt bei minus zwölf Grad am Berg fest

Letzte Talfahrt verpasst: Familie sitzt bei minus zwölf Grad am Berg fest

Weil sie die letzte Talfahrt verpasste, musste eine Familie im Ostallgäu von der Bergwacht gerettet werden. Sie saß bei minus zwölf Grad auf dem Berg fest.
Rosemarie Vielreicher |
Weil eine Familie festsaß kam es zu einem Einsatz der Bergwacht (Symbolbild).
Weil eine Familie festsaß kam es zu einem Einsatz der Bergwacht (Symbolbild). © IMAGO/Jan Eifert

Das ist wohl für alle Berg-Ausflügler der Albtraum: Eine dreiköpfige Familie hat die letzte Talfahrt der Breitenbergbahn im Ostallgäu verpasst. Bei minus zwölf Grad.
Wie die Bergwacht Pfronten bei Facebook schildert, wurden die Helfer am Mittwochnachmittag alarmiert.

Die Eltern und ihr eineinhalbjähriges Kleinkind sowie der Familienhund saßen bei einbrechender Dunkelheit am Berg fest. Die Witterungsbedingungen seien extrem gewesen, es habe die akute Gefahr der Unterkühlung bestanden.

Wander-Albtraum wird für Familie wahr

In Zusammenarbeit mit der Breitenbergbahn sei ein Shuttle-Betrieb für die Einsatzkräfte eingerichtet worden. „Der Transport erfolgte kombiniert mittels Gondel, Pistenraupe und Quad, um die Familie schnellstmöglich zu erreichen.“ Diese konnte wohlbehalten ins Tal gebracht werden.

Am Ende teilt die Bergwacht mit: „Der Einsatz von Bergwacht sowie Bergbahn wird der Familie in Rechnung gestellt.“

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 54 Minuten / Bewertung:

    Richtig so, dass die Familie den Rettungseinsatz bezahlen muss. Wer bei diesem Extremwetter mit Kleinstkind und Hund unbedingt noch auf einen Berg will und zudem die letzte Talfshrt verpasst, sollte ordentlich blechen müssen.
    Wahrscheinlich haben die jetzt erstmal eine gscheite Erkältung.

