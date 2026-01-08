Letzte Talfahrt verpasst: Familie bei minus zwölf Grad vom Breitenberg gerettet

Weil sie die letzte Talfahrt verpasste, musste eine Familie im Ostallgäu von der Bergwacht gerettet werden. Sie saß bei minus zwölf Grad auf dem Berg fest.

Weil eine Familie festsaß kam es zu einem Einsatz der Bergwacht (Symbolbild).

Das ist wohl für alle Berg-Ausflügler der Albtraum: Eine dreiköpfige Familie hat die letzte Talfahrt der Breitenbergbahn im Ostallgäu verpasst. Bei minus zwölf Grad.

Wie die Bergwacht Pfronten bei Facebook schildert, wurden die Helfer am Mittwochnachmittag alarmiert.

Die Eltern und ihr eineinhalbjähriges Kleinkind sowie der Familienhund saßen bei einbrechender Dunkelheit am Berg fest. Die Witterungsbedingungen seien extrem gewesen, es habe die akute Gefahr der Unterkühlung bestanden.

Wander-Albtraum wird für Familie wahr

In Zusammenarbeit mit der Breitenbergbahn sei ein Shuttle-Betrieb für die Einsatzkräfte eingerichtet worden. "Der Transport erfolgte kombiniert mittels Gondel, Pistenraupe und Quad, um die Familie schnellstmöglich zu erreichen." Diese konnte wohlbehalten ins Tal gebracht werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Am Ende teilt die Bergwacht mit: "Der Einsatz von Bergwacht sowie Bergbahn wird der Familie in Rechnung gestellt."