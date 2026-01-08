AZ-Plus
Letzte Talfahrt verpasst: Familie bei minus zwölf Grad vom Breitenberg gerettet

Weil sie die letzte Talfahrt verpasste, musste eine Familie im Ostallgäu von der Bergwacht gerettet werden. Sie saß bei minus zwölf Grad auf dem Berg fest.
Autorenprofilbild Rosemarie Vielreicher
Rosemarie Vielreicher |
Weil eine Familie festsaß kam es zu einem Einsatz der Bergwacht (Symbolbild).
Weil eine Familie festsaß kam es zu einem Einsatz der Bergwacht (Symbolbild). © IMAGO/Jan Eifert

Das ist wohl für alle Berg-Ausflügler der Albtraum: Eine dreiköpfige Familie hat die letzte Talfahrt der Breitenbergbahn im Ostallgäu verpasst. Bei minus zwölf Grad.
Wie die Bergwacht Pfronten bei Facebook schildert, wurden die Helfer am Mittwochnachmittag alarmiert.

Die Eltern und ihr eineinhalbjähriges Kleinkind sowie der Familienhund saßen bei einbrechender Dunkelheit am Berg fest. Die Witterungsbedingungen seien extrem gewesen, es habe die akute Gefahr der Unterkühlung bestanden.

Wander-Albtraum wird für Familie wahr

In Zusammenarbeit mit der Breitenbergbahn sei ein Shuttle-Betrieb für die Einsatzkräfte eingerichtet worden. "Der Transport erfolgte kombiniert mittels Gondel, Pistenraupe und Quad, um die Familie schnellstmöglich zu erreichen." Diese konnte wohlbehalten ins Tal gebracht werden.

Am Ende teilt die Bergwacht mit: "Der Einsatz von Bergwacht sowie Bergbahn wird der Familie in Rechnung gestellt."

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 2 Stunden / Bewertung:

    Richtig so, dass die Familie den Rettungseinsatz bezahlen muss. Wer bei diesem Extremwetter mit Kleinstkind und Hund unbedingt noch auf einen Berg will und zudem die letzte Talfshrt verpasst, sollte ordentlich blechen müssen.
    Wahrscheinlich haben die jetzt erstmal eine gscheite Erkältung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Dicker Hals vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Also eine Erkrankung wünsche Ich Ihnen jetzt mal nicht, schon gar nicht den Kleinkind. Aber die letzte Abfahrt der Gondel zu verpennen (auch noch bei der Kälte), ist mehr als fahrlässig!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Ch_Muc vor 25 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Mit einem Hauch von Schadenfreude,.....nicht schön
    vorrangig ist, dass es dem Kind gutgeht.
    Dass die Eltern dafür zahlen muss, ist mehr als recht. Viel schlimmer ist es, dass die Eltern zu sorglos mit dem Kind ist, bei MINUS 12 GRAD.??? Das Kind ist 1,5 Jahre alt , hilfslos und schützenswert.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
