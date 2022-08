Letzte Tage mit dem 9-Euro-Ticket: Auf geht's an die Seen!

Es gibt viele Gewässer, die man mit dem 9-Euro-Ticket noch besuchen kann. Die AZ hat fünf Beispiele für Sie herausgesucht.

Mit dem 9-Euro-Ticket Neuland (oder in unserem Falle besser gesagt neue Gewässer) entdecken, das geht noch bis zum 31. August. Lohnenswerte Ziele gibt es viele. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Trip an einen Ihnen noch unbekannten See?

Die Palette der Möglichkeiten ist riesengroß, vom Allgäuer Alpsee bis hinauf nach Franken zum Großen Brombachsee: Der Badespaß lockt Ausflügler und Urlauber an vielen Stellen im Freistaat. Je nach Geschmack kann man wählen von ruhig und beschaulich bis zum vibrierenden Freizeitzentrum mit allen Schikanen. Also: Auf geht's an die Seen!

Alpsee bei Immenstadt: Seeglück im Allgäu

Der Große Alpsee, mit Bergkulisse und natürlich auch dem passenden Vieh dazu. © IMAGO/PantherMedia

Was für eine Idylle! Wer es bislang noch nicht getan hat, sollte dem Großen Alpsee bei Immenstadt einen Besuch abstatten. Es ist der größte Natursee des Allgäus inmitten von Wiesen, Wäldern und Bergen. Neben ausgezeichneten Sportmöglichkeiten bietet der Große Alpsee entlang der Uferpromenade auch tolle Bademöglichkeiten.

Ein paar Zahlen gefällig? Die Wasserfläche umfasst etwa 2,4 Quadratkilometer, die tiefste Stelle liegt bei etwa 22 Metern. Der Umfang des Großen Alpsees beträgt 8,1 Kilometer. Sand, Kies, Steine, Wiesen und Böschungen machen seine Beschaffenheit aus. Tipp für Surfer und solche, die es werden wollen: Durch die Ost-West-Ausrichtung des Großen Alpsees sowie der Tallage herrschen dort tolle Windverhältnisse.

Aber auch für Familien ist er ideal, da das Ufer sehr flach ist. Dazu kommen viele andere Möglichkeiten des Zeitvertreibs: Segeln, mit Ruder- oder Tretboot fahren, Angeln, Minigolf spielen oder den See mit dem Mountainbike umkreisen.

Anfahrt von München Hbf nach Immenstadt eine Stunde und 35 Minuten.

Wenn das Gute liegt so nah: die Olchinger Seen

Der kleine Olchinger See. © Felix Hörhager/dpa

Gleich mehrere Seen hat das nur 20 Kilometer von München entfernte Olching zu bieten. Unter anderem den Olchinger See und seinen kleinen Bruder. Ersterer entstand 1940 als Baggersee durch den Kiesabbau der Reichsbahn und bietet neben einer Rundwandermöglichkeit 5,3 Hektar Liegewiese für Badende, Installationen für Behinderte, Umkleidekabinen und eine Wasserwacht. Teil des Angebots sind am See auch ein Restaurant mit Biergarten, ein Kiosk und ein Minigolfplatz an der Nordseite. Der kleine Olchinger See wird dagegen gerne von Anglern genutzt.

Die schnellste Variante zum See: Gerade einmal 45 Minuten braucht der Ausflügler vom Hauptbahnhof bis zum Olchinger See. Erst mit der S3 Richtung Mammendorf bis zur Haltestelle Olching. Dort umsteigen in den Bus 831 Richtung Graßlfing bis zur Haltestelle Olchinger See.

Großer Badespaß am Niedersonthofener See

Idylle am Niedersonthofener See. © imago/Westend61

Wer A wie Angeln sagt, muss hier auch B wie Baden oder Beach-Volleyball sagen. Von Rudern, SUP (auch zum Leihen), Segeln und Wandern (der Rundweg um den See ist 7,4 Kilometer lang) ganz zu schweigen. Die Rede ist vom Niedersontho-fener See im Oberallgäu, 15 Kilometer von Kempten entfernt. Vier offizielle Badeplätze (mit Umkleideschnecken und Kinderspielplätzen) hat die Gemeinde am Fuße des Stoffelberges eingerichtet.

Wer nach dem Badespaß einkehren möchte, kann dies im Campingstüble tun. Oder aber zurück nach Kempten fahren, um dort einen Stadtbummel zu unternehmen.

Die Anfahrt ab München Hbf dauert zwei Stunden und sechs Minuten. Mit dem Regionalexpress Richtung Lindau bis Kempten. Dort sechs Minuten zur Bushaltestelle Denkfabrik laufen und dann mit dem Bus 64 Richtung Oberstaufen zum Niedersonthofener See.

Obinger See: Die kleine Alternative zum großen Chiemsee

Der Obinger See. © imago images/Daniel Schvarcz

Ein kleiner Kiesstrand, ein Steg, ein Sprung - und schon ist man drin im Obinger See in der Nähe des Chiemsees. An dem kleinen, nur 14 Meter tiefen Naturbadesee lässt sich trefflich entspannen. Hier gibt es auch einen Nichtschwimmerbereich. Und mitten im See warten ein Wassertrampolin und ein Floß auf die Schwimmer.

Weitere Pluspunkte: Für Familien bietet der See einen Spielplatz für die Kleinen und für die Großen einen Beach-Volleyball-Platz. Am Kiosk gibt es Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke. Auf der Terrasse des Kiosks oder auf der Liegewiese kann man dabei herrlich den Blick schweifen und die Seele baumeln lassen. A

Anfahrt von München Hbf zwei Stunden und sieben Minuten. Zum Beispiel bis Bad Endorf mit der BRB fahren, und dann mit dem Bus 9480 Richtung Amerang bis Obing.

Großer Brombachsee: Auch Franken hat viel See zu bieten

Der Badestrand Ramsberg am Großen Brombachsee. © picture alliance/dpa

Er ist Frankens größtes Stillgewässer. Und bietet den Besuchern jede Menge Freizeitspaß. Gemeint ist der Große Brombachsee. Hier vergnügen sich die Ausflügler nicht nur beim Schwimmen und Sonnenbaden. Boot fahren, surfen, segeln, angeln - es gibt nichts, was es hier nicht gibt.

Aber nicht nur im Wasser gibt es viel zu tun, auch am Ufer lässt sich am Großen Brombachsee viel erleben. Die Urlaubsregion Fränkische Seenplatte bietet Wander- und Radtouren durch Flusstäler an sowie Kutschfahrten, Reiten, Golf, Minigolf und sogar eine Sommerrodelbahn. Bei dem Angebot hat die Langeweile keine Chance.

Anfahrt vom Münchner Hauptbahnhof gute zwei Stunden bis Pleinfeld. Direkt in Richtung Nürnberg oder mit Umstieg in Augsburg beziehungsweise Treuchtlingen.