Die Sommersaison endet bald, die ersten Berghütten haben schon geschlossen. Welche Ziele Wanderer in Bayern und Österreich im September und Oktober noch ansteuern können und welche DAV-Hütte bald in neuem Glanz erstrahlt.

Die Knorrhütte des Deutschen Alpenvereins im Wettersteingebirge schließt nach dem 2. Oktober 2026.

Der Sommer neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Damit schließen bald auch viele Hütten in den Bergen. Wer noch nicht genug von Ausflügen mit Bergpanorama hat, will wissen: Wo gibt es noch eine letzte Chance auf einen Kaiserschmarrn mit Aussicht? Und welche Hütten haben sogar noch bis Anfang November geöffnet?

Der Alpenverein München und Oberland vermeldet zum Ende der Sommersaison 2026, dass die 17 sektionseigenen Hütten überwiegend positiv auf die warmen Monate zurückschauen.

Die Zahl der Gäste sei gestiegen, "auch aufgrund des stabilen Wetters". Gerade im Juli.

Das Watzmannhaus in den Berchtesgadener Alpen ist noch bis 8. Oktober 2026 geöffnet. © Sektion München des DAV

Gleichzeitig hätten sich die Folgen des Hitzesommers auch im Gebirge bemerkbar gemacht. So manche Hütte musste zum Beispiel die Duschen wegen Wassermangels sperren, etwa die Falkenhütte.

Wassermangel: Besonders das Watzmannhaus war betroffen

Der DAV teilt dazu mit: "Auf mehreren Hütten wurde Wasser zu einem noch knapperen Gut als sonst. Besonders betroffen war das Watzmannhaus, das Trinkwasser mit der Materialseilbahn hochtransportieren musste und die Waschräume nur zeitweise öffnen konnte."

Ein Wegweiser zeigt in die Richtung der Reintalangerhütte. © imago/Joeran Steinsiek

Die Entwicklung verdeutliche, "dass die Folgen anhaltender Hitzeperioden auch in den Bergen Konsequenzen haben".

Diese Hütten schließen im September

Bereits geschlossen hat das Taschachhaus, es folgt in wenigen Tagen das Heinrich-Schwaiger-Haus. Das Taubensteinhaus und die Schönfeldhütte bleiben dagegen noch bis Anfang November geöffnet. Ein Überblick:



September:

Taschachhaus (2434 Meter) in den Ötztaler Alpen: geöffnet bis 13. September 2026

Heinrich-Schwaiger-Haus (2802 Meter) in der Glocknergruppe: geöffnet bis 17. September 2026

Haus Hammer im Leitzachtal (Selbstversorgerhaus; 750 Meter): geöffnet bis 18. September 2026, danach bis Ende 2026 geschlossen wegen Baumaßnahmen

Münchner Haus (Selbstversorgerhütte; 2959 Meter) im Wettersteingebirge: geöffnet bis 30. September 2026

Hütten-Glück noch im Oktober und November

Oktober:

Knorrhütte (2051 Meter) im Wettersteingebirge: geöffnet bis 2. Oktober 2026

Höllentalangerhütte (1387 Meter) im Wettersteingebirge: geöffnet bis 3. Oktober 2026

Falkenhütte (1848 Meter) im Karwendel: geöffnet bis 4. Oktober 2026

Lamsenjochhütte (1953 Meter) im Karwendel: geöffnet bis 4. Oktober 2026

Johannishütte (2121 Meter) am Großvenediger: geöffnet voraussichtlich bis 4. Oktober 2026

Reintalangerhütte (1369 Meter) im Wettersteingebirge: geöffnet bis 7. Oktober 2026

Watzmannhaus (1930 Meter) in den Berchtesgadener Alpen: geöffnet bis 8. Oktober 2026

Stüdlhütte (2802 Meter) am Großglockner: geöffnet voraussichtlich bis 10. Oktober 2026



November:

Taubensteinhaus (1567 Meter) in den Schlierseer Bergen: geöffnet bis 7. November 2026

Schönfeldhütte (1410 Meter) in den Schlierseer Bergen: geöffnet bis 7. November 2026

Wiedereröffnung: Die Vorderkaiserfeldenhütte ist bald zurück

Das DAV-Haus Spitzingsee (1124 Meter) in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee ist ganzjährig zugänglich, allerdings gilt von 8. November bis 13. Dezember Hüttenruhe. Auch die Oberlandhütte (1014 Meter) in den Kitzbüheler Alpen hat ganzjährig geöffnet (außer bei Betriebsurlaub), ebenso die Albert-Link-Hütte (1053 Meter) südlich des Spitzingsees.

Eine historische Aufnahme der Vorderkaiserfeldenhütte in Tirol. Sie wird nach einem großen Umbau im Oktober wieder öffnen. © imago stock&people

Mit der Wintersaison wartet ein besonderer Neustart auf den Alpenverein: Die Vorderkaiserfeldenhütte (1388 Meter) in Österreich wird nach einem großen Umbau wiedereröffnen, geplant ist am 19. Oktober. Bernd Graf und Isabell Schwaninger werden dann die Gäste im Zahmen Kaiser bewirten. Die Maßnahme gilt als eines der größten Hüttenbauprojekte des Alpenvereins München und Oberland. Die Hütte ist rund 130 Jahre alt und wurde in eineinhalb Jahren modernisiert.

Auf der Falkenhütte wird es 2027 ebenfalls einen Pächterwechsel geben. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen, wie der Alpenverein Oberland der AZ mitteilt.