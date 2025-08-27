AZ-Plus

Lese für den Federweißen startet

Im Glas erscheint er milchig-trüb, eine Flasche mit ihm darf nie richtig zu sein: In Franken beginnt die Federweißer-Zeit.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Einige Winzer ernten derzeit die Trauben der frühen Sorten für den Federweißen. (Archivbild)
Einige Winzer ernten derzeit die Trauben der frühen Sorten für den Federweißen. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Kitzingen

Vor dem Start der Hauptlesezeit in Frankens Weinbergen ernten in diesen Tagen bereits einige Winzer Trauben für den Federweißen. Das ist ein Produkt aus Traubenmost und gärt in der Flasche. Diese darf deshalb nie vollständig verschlossen werden. Die Gärung startet gleich nach dem Pressen – dabei verwandelt Hefe den Zucker in Alkohol und Kohlensäure. 

Einer der regional größten Federweißer-Produzenten ist die Winzergemeinschaft Franken (GWF) aus Kitzingen. Mitarbeiter wollen am Mittwoch vorwiegend Trauben der Sorte Müller-Thurgau von den Stöcken holen - überwiegend per Vollernter. Etwa 200.000 Liter erwartet GWF-Vorstand Martin Deutsch heuer. Die Preise dürften leicht über denen des Vorjahres liegen, Details nannte Deutsch aber nicht.

Seinen Namen hat Federweißer von der Hefe, die von der Kohlensäure im Gärungsprozess aufgewirbelt wird und wie Federn im Glas tanzt. Weingesetzlich ist Federweißer kein Wein, sondern "teilweise gegorener Traubenmost". Im Glas erscheint er milchig-trüb.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.