Leonie Benesch erhält den Hannelore-Elsner-Preis 2025

Das Fünf Seen Filmfestival verleiht dieses Jahr der Schauspielerin Benesch die Auszeichnung. Sie folgt damit unter anderem auf Corinna Harfouch, Sandra Hüller und Paula Beer.

Starnberg

Die Schauspielerin Leonie Benesch ("September 5", "Heldin") wird beim Fünf Seen Filmfestival 2025 mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet.

Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen deutschsprachiger Schauspielerinnen. Sie wird seit 2019 verliehen - in Angedenken an Hannelore Elsner, die in jenem Jahr starb.

Benesch (34) ist die siebte Schauspielerin, die mit der Auszeichnung gewürdigt wird. Sie folgt auf Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayr, Sandra Hüller, Paula Beer und Corinna Harfouch, wie die Organisatoren mitteilten. Sie werde ihn am 12. September in der Schlossberghalle Starnberg entgegennehmen, teilten die Veranstalter mit.

Benesch erhielt bereits mehrere Preise, zuletzt den Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin in "September 5".

Das Fünf Seen Filmfestival ist eines der größten Filmfestivals Süddeutschlands. Zum 19. Mal findet es nun vom 9. bis 16. September 2025 in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling statt. Vorab gibt es das Open-Air-Kino im Seebad Starnberg vom 2. bis 17. August sowie die Dampferfahrt auf dem Starnberger See am 20. August.